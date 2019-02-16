6 Gün İçerisinde Yaklaşık 15 Bin TL'lik Esya Çalan Azılı Hırsız Kamerada

6 gün içerisinde yaklaşık 15 bin TL'lik esya çalan azılı hırsız kamerada Şahsın hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 gün içerisinde girdiği cami, iş yeri ve kent kent dolum cihazını soyan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

6 gün içerisinde yaklaşık 15 bin TL'lik esya çalan azılı hırsız kamerada

Şahsın hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı



KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 gün içerisinde girdiği cami, iş yeri ve kent kent dolum cihazını soyan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın kent kart dolum makinesinin kasasını matkap ve torna vida ile açarak içerisindeki paraları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre 20 Aralık 2018 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirpaşa Mahallesi'nde bulunan Hayrat Camii'ne giren bir şahıs, içeriden bir adet dizüstü bilgisayar ve cami derneğine ait 1000 TL para çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan olaydan 5 gün sonra gece saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan bir kapalı durağa giren şahıs, durak içerisinde bulunan şehir içi ulaşımda kullanılan kent kartın dolum cihazının kasa kısmını matkap ve torna vida ile açarak içerisinden 7 bin 600 TL para ile durakta bulunan harekat merkezinden kayıt cihazı ve 1 adet tablet çaldı. 26 Aralık tarihinde ise İzmit Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine giren şahıs, içeriden kilidini zorlayarak açtığı kasadan 2 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.

Kimliği tespit edilen azılı hırsız yakayı ele verdi

Art arda gelen hırsızlık olayları sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında 3 farklı noktada gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının aynı kişinin olduğu tespit edildi. Olayla ilgili yapılan güvenlik ve parmak izi incelemelerinde cami, kent kart dolum cihazını ve bir de iş yerini soyan şahısın N.S. olduğu tespit edildi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, N.S.'yi Kandıra Cezaevi bölgesinde yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürülüğü'ne getirilen şahsın hırsızlıktan 4 adet suç kaydını olduğu ve geçtiğimiz aylarda bir PTT şubesini soyduğu iddiası ile gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda şahıs, suçlamaları kabul ederek, 3 farklı noktayı da kendisinin soyduğunu itiraf etti.

Kent kart dolum cihazını soyma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen N.S.'nin halk otobüsü harekat merkezi yanında bulunan kapalı duraktaki kent kart dolum cihazının kasasındaki paraları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda şahsın durağa girdikten sonra bir süre beklediği ve daha sonra matkap ve tornavida ile makinenin kasa kısmının kapağını zorladığı görülüyor. Yaklaşık 1 saat süren uğraşının ardından şahıs makinenin kasa kısmını açıyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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