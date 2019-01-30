Son Dakika Haberleri: 6 Günde 1,2 Milyar Dolarlık Mobilya İhracatı

6 Günde 1,2 Milyar Dolarlık Mobilya İhracatı

1 saat önce

15. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında 1,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi yapıldı, 1,5 milyar dolarlık iş bağlantısı gerçekleştirildi.

6 Günde 1,2 Milyar Dolarlık Mobilya İhracatı, System.String[]
15. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında 1,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi yapıldı, 1,5 milyar dolarlık iş bağlantısı gerçekleştirildi.

CNR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 gün süren "15. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı" kapılarını yeni rekorlarla kapatırken, fuar süresince 1,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi yapıldı.

Toplam 1,5 milyar dolarlık iş bağlantısının gerçekleştirildiği fuarda, binden fazla firma yer alırken, 38 bin 816'sı yabancı, 122 bin 516 ziyaretçi ağırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, şunları kaydetti:

"İMOB'da yaşanan yoğunluk nedeniyle 500 firma dışarıda kaldı. Bu sene yabancı alıcı rakamında yüzde 67'lik bir artış yakalayarak rakamımızı 38 bin 816'ya çıkardık. İran, Libya, İsrail, Irak, Filistin, Rusya, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Lübnan, Bulgaristan, Kosova, Fas, Almanya, Ürdün, İzlanda, Panama, Monaco, Porto Rico ve Makedonya'nın da aralarında olduğu 131 ülkeden yabancı ziyaretçi ağırladık. Fuarı toplamda 122 bin 516 mobilya alıcısı ziyaret etti. Sektörün 5 milyar dolarlık ihracat hedefine de çok büyük katkı sağladık. 6 gün süren fuar boyunca 1,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi yapılırken ayrıca 1,5 milyar dolarlık da iş bağlantısı gerçekleştirildi."

CNR Holding'in Uluslararası İş Geliştirme Departmanının da desteği ile hayata geçirilen Global Pazar İstihbarat Sistemi'ne dikkati çeken Erem, böylece dünyanın her tarafından mobilya alıcılarını fuara davet edip ihtiyaçları doğrultusunda Türk firmaları ile buluşturduklarını kaydetti.

Özellikle farklı ülkelerden mobilya alımı yapan ve daha önce Türkiye pazarına girmemiş alıcılara ulaştıklarını belirten Erem, fuarın 150 bin metrekarelik alanda gerçekleştiğini hatırlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:29 Kaynak: AA

İstanbul, İnşaat Mühendisleri Odası, İhracat, Ekonomi
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