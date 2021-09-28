6 GÜNDE 15 BİN TL MALİYETLE YAPTIKLARI ELEKTRİKLİ ARAÇLA KUPA ALDILAR - Son Dakika

ZONGULDAK'ta 5 okuldan bir araya gelen 16 lise öğrencisi, 6 günde yaptıkları 15 bin TL maliyetli 'The Gaca' adını verdikleri elektrikli araçla TEKNOFEST'te jüri özel ödülü aldı.

Zonguldak Fen Lisesi, Zonguldak Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Çelikel Lisesi, İMKB Anadolu Lisesi ile Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 16 öğrenci, takım öğretmenleri Tolunay ve Neriman Demirci çiftiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e hazırlandı. TÜBİTAK sponsorluğunda 6 günde 15 bin TL'ye elektrikli araç yapan 16 öğrenci, araca Zonguldak'ın en eski yerleşim yeri olan Gaca bölgesinin adını verdi. 'The Gaca' adı verilen elektrikli araçla TEKNOFEST'e katılan öğrenciler, efficiency elektrikli araç yarışlarına katıldı ve jüri özel ödülünü almaya hak kazandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZ KENDİLERİNİ İSPAT ETTİ'

Takım öğretmeni Tolunay Demirci, öğrencilerin kısa sürede hazırlandıkları TEKNOFEST yarışmasına önemli bir ödül aldıklarını söyledi. TEKNOFEST'in öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade eden Demirci, "Burada amaç lise öğrencilerimizin elektrikli bir araç yaparak en verimli şekilde yarışı bitirmeleriydi. Bu öğrenciler, kendi imkanlarıyla birlikte çalışarak aracı oluşturdu. Toplam 16 öğrenci, körfez pistinde aracı baştan sona yeniden yaptı. Öğrencilerimiz baştan aşağıya aracı yeniden yapınca kurul özel ödülünü almaya layık görüldüler. Öğrenciler çok mutlu. Gayet başarılı bir sunum yaptılar. Bakanımız Mustafa Varank ile Selçuk Bayraktar çok ilgiliydiler. Öğrencilerimizin kendilerini burada ispat ettiler. Proje yapabildiklerini gösterdiler. Bizim asıl ödülümüz kazandığımız öğrenciler" dedi.

'ÇOK YORUCUYDU ANCAK SONUCU GÜZEL OLDU'

İMKB Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Büşra Keskin (15) de TEKNOFEST'ten hem ödülle hem de birçok tecrübeyle döndüklerini söyledi. İmkan verilmesi halinde daha büyük projeleri yapabileceklerini belirten Keskin, "6 gün bir süreçte aracımızı yaptık. Çok kısa süremiz kalmıştı ama iyi bir ekip çalışmasıyla aracımızı yaptık. Çok büyük azim ve gayretle mücadele ettik. Çok yorucuydu ancak sonucu güzel oldu. Çok heyecanlıydı. Kendimizi çok güzel geliştirme imkanı yakaladık" diye konuştu.