Üye Girişi
6 GÜNDE NÜFUSUNDAN FAZLA ARAÇ GİRİŞİNİN OLDUĞU TUNCELİ'DE HAVADAN DENETİM - Son Dakika

6 GÜNDE NÜFUSUNDAN FAZLA ARAÇ GİRİŞİNİN OLDUĞU TUNCELİ'DE HAVADAN DENETİM

23.07.2021 13:46

KURBAN Bayramı nedeniyle 6 günde 90 bin aracın giriş yaptığı 88 bin nüfuslu Tunceli'de helikopterli denetim yapıldı.

KURBAN Bayramı nedeniyle 6 günde 90 bin aracın giriş yaptığı 88 bin nüfuslu Tunceli'de helikopterli denetim yapıldı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler Tunceli'ye akın etti. 88 bin nüfusa sahip kente, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerine göre, 17-23 Temmuz tarihleri arasında 90 bin 300 araç giriş yaptı. İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın başkanlığında 300 kişilik personelle 36 noktada Kurban Bayramı önlemlerinin yanı sıra trafikte de helikopterli denetim yapıldı, kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulandı.

MİLLİ PARKTA KAMP YAPMAK VE ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI

Kent genelinde oluşan yoğunluk nedeniyle Tunceli Valiliği, Ovacık ve Pülümür vadilerinde ateşli piknik, ateş yapmak, kamp yapmak ve çadır kurmak gibi etkinliklerin yasak olduğunu bildirirken, jandarma ve orman muhafaza memurları vadilerde denetimlerini arttırdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi tarafından da milli parkta temizlik çalışması gerçekleştirildi. Tunceli Valiliği, Doğayı korumak vatandaşlık görevlerimizdendir. Cezalardan sakınmak için değil, doğamızı korumak için lütfen kurallara uyalım denildi.

Kurban Bayramı, Jandarma, Tunceli, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 GÜNDE NÜFUSUNDAN FAZLA ARAÇ GİRİŞİNİN OLDUĞU TUNCELİ'DE HAVADAN DENETİM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı! 14:04 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı! Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz 13:49 Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz Fernando Muslera, kazancıyla da rekor kırdı! Dünyanın en çok kazanan ikinci ismi oldu 13:35 Fernando Muslera, kazancıyla da rekor kırdı! Dünyanın en çok kazanan ikinci ismi oldu
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok 12:39 Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı 12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın 11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı 11:12 Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı 11:00 Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı

Son Dakika Haberleri
14:08 Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okudu! Gül Gölge, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
14:04 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı!
13:59 Eski Fenerbahçeli Alper Potuk'tan yabancı kuralı isyanı: Herkes işine baksın
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor
13:34 Fernando Muslera, kazancıyla da rekor kırdı! Dünyanın en çok kazanan ikinci ismi oldu
13:07 Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
12:33 Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı
12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi
12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okudu! Gül Gölge, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okudu! Gül Gölge, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor         
13:54
Ayrılık kararını kabul etmedi, denize atlayarak intihara kalkıştı! Genç kadınının deliliği az daha canlarına mal olacaktı Ayrılık kararını kabul etmedi, denize atlayarak intihara kalkıştı! Genç kadınının deliliği az daha canlarına mal olacaktı         
13:42
Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor         
13:08
Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi         
12:29
Evi alev alev yandı, üzerindeki kıyafetler bile tutuştu! Çırılçıplak kalan adam, balkondan sarkarak hayatta kaldı Evi alev alev yandı, üzerindeki kıyafetler bile tutuştu! Çırılçıplak kalan adam, balkondan sarkarak hayatta kaldı         
12:11
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada         
11:17
Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi         
11:05
Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim         
10:55
Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun         
10:03
Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti         
09:45
İskelede siyah mayosuyla poz verdi! Serenay Sarıkaya, yine güzelliğiyle büyüledi İskelede siyah mayosuyla poz verdi! Serenay Sarıkaya, yine güzelliğiyle büyüledi         
09:25
Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede         
08:52
Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti         
22:09
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu         
19:03
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 14:26:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 GÜNDE NÜFUSUNDAN FAZLA ARAÇ GİRİŞİNİN OLDUĞU TUNCELİ'DE HAVADAN DENETİM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement