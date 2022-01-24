6 gündür aranan iki çocuk annesi kadından kahreden haber: Cansız bedeni barajdan çıkartıldı - Son Dakika

- 6 gündür aranan iki çocuk annesi kadından kahreden haber: Cansız bedeni barajdan çıkartıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy'un cansız bedeni, JAK ekipleri tarafından barajda bulundu.

Kırıkkale'de 18 Ocak 2022 gününde salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy için yürütülen arama çalışmalarından kötü haber geldi. Arama çalışmaları, Ulusoy'un montu ve otomobilinin bulunduğu Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı çevresinde yoğunlaşmıştı. Kadavra köpeklerinin de katıldığı, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve Kırıkkale Belediyesi Sualtı Kurtarma Timi tarafından yapılan aramalar, tüm yurdu etkisi altına alan karlı havaya rağmen durdurulmadı.

Dalgıçlar tarafından suyun içerisinde yapılan arama faaliyetlerinde Ulusoy'un cansız bedeni, montunun bulunduğu alandan 400 metre uzaklıkta bulundu. Ceset torbasına konularak bot ile karaya çıkartıldı. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. Hayriye Ulusoy'un cansız bedeni, cenaze aracıyla otopsisi yapılması üzerine hastane morguna kaldırıldı. Yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.