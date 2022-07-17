6 GÜNDÜR KAYBOLDUĞU ORMANDA ARANAN ŞEHMUS'UN ŞORT VE TERLİKLERİ DE BULUNDU - Son Dakika
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6 GÜNDÜR KAYBOLDUĞU ORMANDA ARANAN ŞEHMUS'UN ŞORT VE TERLİKLERİ DE BULUNDU

17.07.2022 15:35

TEKİRDAĞ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele'yi (20) arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor.

TEKİRDAĞ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele'yi (20) arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor. Daha önce cep telefonu ve bıçağı bulunan Şehmus'un dün akşam saatlerinde Korsan Koyu yakınlarında şortu ve terlikleri bulunup, incelemeye alındı.

İstanbul'da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesiyle birlikte İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki, halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na piknik yapmaya geldi. Ele'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamadı. Ailesi Ele'yi bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

400 KİŞİLİK EKİP ŞEYMUS'U ARIYOR

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca, bu kez bölgeye İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 400 kişilik arama-kurtarma ekibiyle kapsamlı olarak havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

BULUNAN CEP TELEFONU VE BIÇAK İNCELENİYOR

Yapılan aramaların ikinci gününde Şehmus Ele'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Ele'nin cep telefonu ve bıçağı jandarma tarafından incelenmeye alındı. Kayıp haberlerinin ardından bir görgü tanığının jandarmayı arayıp Şehmus Ele'yi 12 Temmuz'da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi. Görgü tanığı verdiği bilgide, "Ormanlık alandan bölgedeki koya giderken bir ara mola verdik. Ormanlık alandan ses gelmesi üzerine o bölgeye gittiğimizde bir kişiyi gördük ve bizden su istedi. Ancak yanımızda su olmaması üzerine kendisine su veremedik ve kayboldu ise gideceği yere götürebileceğimizi söyledik. Ancak kendisi kaybolmadığını ve bölgeyi bildiğini söyleyince yanından ayrıldık" ifadelerini kullandı.

ŞORT VE TERLİKLERİ DE BULUNDU

Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda Korsan Koyu yakınlarında dün akşam saatlerinde Ele'ye ait olduğu belirtilen şort ve terlikleri bulundu, şort ve terlikler de incelemeye alındı.

Ekiplerin, kayıp Şehmus Ele'yi havadan dronla ve karadan arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor.(DHA)

YORUMLAR
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ŞEHMUS, KAYBOLDUĞU GÜN ORMANDA KARŞILAŞTIĞI KİŞİDEN SU İSTEMİŞ ŞEHMUS, KAYBOLDUĞU GÜN ORMANDA KARŞILAŞTIĞI KİŞİDEN SU İSTEMİŞ 400 kişilik arama-kurtarma ekibi, ormanda kaybolan Şehmus'u arıyor (2)- Yeniden 400 kişilik arama-kurtarma ekibi, ormanda kaybolan Şehmus'u arıyor (2)- Yeniden
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 6 GÜNDÜR KAYBOLDUĞU ORMANDA ARANAN ŞEHMUS'UN ŞORT VE TERLİKLERİ DE BULUNDU - Son Dakika

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