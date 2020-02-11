6 gündür kayıp çiftçi, her yerde aranıyor - Son Dakika
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6 gündür kayıp çiftçi, her yerde aranıyor

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 6 gündür kayıp olan çiftçi Recep Üzülmez (58) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

6 gündür kayıp çiftçi, her yerde aranıyor, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 6 gündür kayıp olan çiftçi Recep Üzülmez (58) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Sivrice Mahallesi'nde oturan çiftçi Recep Üzülmez, 5 Şubat günü evinden çıktı ve bir daha dönmedi. Bunun üzerine meraklanan yakınları Üzülmez'i aradı ancak bir ize ulaşamayınca jandarmaya, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri Üzülmez için arama başlattı. AFAD ve AKUT ekipleri ile mahalle sakinleri de çalışmaya destek verdi. Jandarma dedektör köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda ormanlık alanlar ve dağlık bölgeler arandı. Ancak geçen zamana rağmen Üzülmez'in izine hala rastlanmadı.Sivrice Muhtarı Ramazan Yavuz, "Olumsuz hava koşullarına rağmen aranmadık en ücra yer kalmadı. Gidebileceği farklı güzergahları da aradık. Drone ile havadan görüntüleme yapıldı. Jandarma köpekleri arama yaptı ancak bir türlü sonucu ulaşamadık. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi.


Turgutlu, Jandarma, Sivrice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
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