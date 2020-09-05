6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor (2) - Son Dakika

6 gündür kayıp genç ormanlık alanda aranıyor (2)
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİBursa'da 6 gündür kayıp olan ve en son evinden 10 kilometre uzakta ormanlık alanda görüldüğünün belirlenmesi üzerine bu bölgede AFAD, AKUT, ANKA ve ANDA ekiplerince çalışma başlatılan Salih Geçgel'in (27) arama çalışmalarına havanın kararması üzerine...
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Bursa'da 6 gündür kayıp olan ve en son evinden 10 kilometre uzakta ormanlık alanda görüldüğünün belirlenmesi üzerine bu bölgede AFAD, AKUT, ANKA ve ANDA ekiplerince çalışma başlatılan Salih Geçgel'in (27) arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi. Kayıp genci çalışmalarına sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.
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