6 gündür kayıp Merve bulundu (2) - Son Dakika

6 gündür kayıp Merve bulundu (2)
6 saat önce
AKRABASININ EVİNDE BULUNDUAntalya'nın Alanya ilçesinde, ailesiyle yaşadığı evden 6 gün önce ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Merve Yıldız'ın, bir akrabasının evinde olduğu ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:13 Kaynak: DHA
AKRABASININ EVİNDE BULUNDU
Antalya'nın Alanya ilçesinde, ailesiyle yaşadığı evden 6 gün önce ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Merve Yıldız'ın, bir akrabasının evinde olduğu ortaya çıktı. Ailenin kayıp başvurusunda bulunduğu jandarma ve polis ekiplerinin arama yaptığı Merve Yıldız'ın ailesine teslim edildiği belirtildi.
Son Dakika Yolcu otobüsünde can pazarı! Kapılar açılmadı, esnaf ve vatandaşlar camları kırdı Evden ayrılan genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim Antalya'da otelde cinsel saldırı! "Telefonda çığlığını duydum"