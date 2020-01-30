6 gündür kayıp Merve bulundu (2) - Son Dakika

AKRABASININ EVİNDE BULUNDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ailesiyle yaşadığı evden 6 gün önce ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Merve Yıldız'ın, bir akrabasının evinde olduğu ortaya çıktı. Ailenin kayıp başvurusunda bulunduğu jandarma ve polis ekiplerinin arama yaptığı Merve Yıldız'ın ailesine teslim edildiği belirtildi.