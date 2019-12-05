Son Dakika Haberleri: 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu (2)
Son Dakika Güncel 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu (2) - Son Dakika

6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu (2)

6 saat önce

ANNESİ TESLİM ALDIBilecik'teki evinden 6 gün önce "Okula gidiyorum" diye ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve dün Adana'da polisin yaptığı çalışma sonucu tarım işçisi Gökhan K.'nin (31) evinde bulunan G.T.

6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu (2), System.String[]

ANNESİ TESLİM ALDI

Bilecik'teki evinden 6 gün önce "Okula gidiyorum" diye ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve dün Adana'da polisin yaptığı çalışma sonucu tarım işçisi Gökhan K.'nin (31) evinde bulunan G.T. (15), bugün Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana'ya gelen annesi Muazzez T.'ye teslim edildi. Kızını teslim alan anne çocuk şubeden çıkarken soruları yanıtsız bıraktı. Daha sonra G.T. ve annesi kendilerini bekleyen araca binerek, kentten ayrıldı.

Can ÇELİK- Anıl ATAR/ADANA,


Bilecik, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
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