6 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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6 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor

03.03.2022 14:39
6 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de arkadaşları ile birlikte gittiği eğlence mekanından sigara almak için çıkan ve bir daha geri dönmeyen 51 yaşındaki Göktuğ Certel'in bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'de arkadaşları ile birlikte gittiği eğlence mekanından sigara almak için çıkan ve bir daha geri dönmeyen 51 yaşındaki Göktuğ Certel'in bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'de 26 Şubat'ta arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki alkollü bir eğlence mekanına giden 51 yaşındaki Göktuğ Certel, bir süre sonra sigarasının bittiğini ve marketten yenisini alacağını söyleyerek mekandan ayrıldı. Mekandan ayrılan Certel'in bir daha gelmemesiyle tedirgin olan arkadaşları, evine de gitmediğini öğrenince durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını tarayan polis ekipleri, Göktuğ Certel'in Eskişehir- Mihalgazi karayolundaki görüntülerini tespit etti. Certel'in bulunması amacıyla özellikle bölgedeki sulama kanalı çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarına, polis ve jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, DAK, OBAK, İHH katılırken, insansız hava araçları ile arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor. - ESKİŞEHİR

6 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor
6 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor
6 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor
6 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor
6 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Arama Kurtarma, Eskişehir, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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