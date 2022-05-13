6 haftadır keskin düşüşe geçen kripto para piyasasında sular duruldu: Bitcoin tekrar 30 bin doların üstünde - Son Dakika

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Amerikan Merkez Bankası FED'in 2022 yılında faiz artırımlarına ve bilanço daraltmaya başlamasının ardından S&P500, DOW ve NASDAQ gibi endekslerle birlikte 6 haftadır düşen kripto para piyasasında tepki alımları geldi. Kripto paraların en yüksek piyasa değerine sahip Bitcoin'in fiyatı tekrar 30 bin doların üstüne çıktı.

TETHER GÜVEN SAĞLADI

Piyasanın sakinleşmesinde önde gelen stablecoin Tether'de görülen toparlanma başta olmak üzere piyasayı geren stablecoin konusundaki endişelerin bir miktar dağılması etkili oldu. Perşembe günü 1 doların altına gerileyen Tether'de yeniden 1 dolarlık çıpa sağlandı.

Miller Tabak + Co Piyasa Baş Stratejisti Matt Maley, "Tether'in istikrar kazanması, gerçekleşen teminat tamamlama çağrılarının azaldığı anlamına geliyor. İnsanlar hala gergin ama satışlar azaldı. Yatırımcılar birkaç gün daha gergin olacak, ancak arz-talep denklemi yeniden istikrar kazandı" değerlendirmesini yaptı.

TERRA LUNA PİYASAYI ÇOK KÖTÜ ETKİLEDİ

1 hafta önce 96 dolar seviyesinden fiyatlanan LUNA 0,10 doların altına indi.

Belirsizlikler, Terra kripto projesini çevreleyen türbülans tarafından körüklenirken, ilişkili tokenler UST ve LUNA 7 Mayıs'tan bu yana sert düştü. 7 Mayıs'ta yaklaşık 80 dolar olan LUNA, birkaç gün içinde 1 doların altına geriledi ve yaklaşık 25 milyar dolar değer yitirdi.

"Stablecoin"ler kripto para piyasasının önemli bir parçası olurken, 4. en büyük coin Terra'nın çöküşünün, tüm kripto sektörü üzerinde hala öngörülemeyen etkilere sahip olduğu belirtiliyordu.

Terraform Labs da Terra blokzincirinin durdurulduktan sonra tekrar başlatıldığını açıkladı.