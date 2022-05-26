"6. Haliç Genç Edebiyat Günleri" başladı - Son Dakika
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"6. Haliç Genç Edebiyat Günleri" başladı

26.05.2022 10:45
"6. Haliç Genç Edebiyat Günleri" başladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilen "Haliç Genç Edebiyat Günleri" başladı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilen "Haliç Genç Edebiyat Günleri" başladı.

Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak, geliştirmek, okumaya ve yazmaya teşvik etmek amacıyla Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlenen etkinliğin ilk oturumunun onur konuğu yazar Mehmet Doğan oldu.

Açılış programında konuşan Doğan, kültürel çalışmalarda sürekliliğin önemine işaret ederek, "Haliç Genç Edebiyat Günleri'nin altıncı kez yapılıyor olması bundan sonrası için de bize ümit veriyor." dedi.

Gençlerin bu programın içine dahil olmasının da önemine dikkati çeken Doğan, "Edebiyat genç işidir ve hatta edebiyat gençleştirir. Her yazma hamlesinin insanın sonsuzluğa bir atılışı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir cümle bir mısra dahi olsa geride bir eser bırakmak, hatırda kalacak bir söz bırakmak esastır. Bu insanın fani varlığının süreklileşmesi anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"Edebiyatsız bir hayat kuru bir hayat olur"

Doğan, edebiyatsız bir hayat kuru bir hayat olacağı yorumunu yaparak, şunları kaydetti:

"Edebiyatı önemsemeyen bir hayatı ben böyle nitelendiriyorum. Şiir okumak, ezberlemek lazım, kendimiz yazmak zorunda değiliz. Gençlik çağlarında eğer edebiyatla ilgimizi iyi kurarsak, sonraki dönemlerde de bu güçlenerek devam eder. Bu faaliyetin bu anlamda büyük bir faydası olacağı kanaatindeyim. Gençler önce güzel eserleri bulup okusunlar. Çok kitap okumayı ben önemsemiyorum. Bize her bakımdan fayda sağlayacak, zihnimizi açacak eserleri bulup onları dikkatle okumalıyız."

Konuşmaların ardından Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan, onur konuğu Mehmet Doğan ile oturumu yöneten Hüseyin Akın'a plaket takdim etti.

Açılış programından hemen sonra düzenlenen "Roman Oturumu"nun konukları ise Güray Süngü, Yasemin Karahüseyin, Meliha Öz ve İsmail Özben oldu.

Konuk yazarlar oturumda romanın dünü ve bugünü, roman türleri, yazarlar, romanın tarihi yolculuğu, modern edebiyat ve klasik edebiyatla dijital çağda roman konularında bilgiler verdi.

Söyleşiler, usta ve genç yazarlarla okuyucuları bir araya getirecek

Etkinlikler kapsamında usta ve genç yazarlar ile akademisyenlerin katılımıyla söyleşi programları düzenlenecek.

"Hikaye Oturumu"nda Yıldız Ramazanoğlu, Ümit Köksal, Hümeyra Yabar ve Erhan Genç, "Şiir Oturumu"nda Ahmet Murat, Tuba Kaplan, Güven Adıgüzel ve Aykağan Yüce, "Deneme Oturumu"nda ise Osman Bayraktar, Zeynep Merdan, Dursune Isra Çınar ve Dursun Çiçek edebiyat meraklılarıyla buluşacak.

Ayrıca 28 Mayıs'ta Eyüpsultan Belediyesi Yazı Akademisi ve Okuma Atölyesi yıl sonu kapanış programı gerçekleştirilecek.

Edebiyatın önemli isimlerini, tecrübeli kalemleri, edebiyat dünyasından genç yazar ve yazar adaylarını okuyucularla bir araya getiren 6. Haliç Genç Edebiyat Günleri 28 Mayıs'a kadar sürecek.

6. Haliç Genç Edebiyat Günleri başladı
6. Haliç Genç Edebiyat Günleri başladı

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Eyüpsultan'da '6. Haliç Genç Edebiyat Günleri' başladı Eyüpsultan'da '6. Haliç Genç Edebiyat Günleri' başladı Üstad Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında Eyüpsultan'da anıldı Üstad Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Kaynak: AA

Eyüpsultan Belediyesi, Mehmet Doğan, Edebiyat, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '6. Haliç Genç Edebiyat Günleri' başladı - Son Dakika


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