6 hastane dolaştı, bin 300 kilometre uzakta şifayı buldu - Son Dakika

6 hastane dolaştı, bin 300 kilometre uzakta şifayı buldu

25.11.2020 10:15

6 hastane dolaştı, bin 300 kilometre uzakta şifayı buldu İzmir'de 6 farklı hastaneye giden boyun ve kalp damarları tıkalı olan 66 yaşındaki hasta, tavsiye üzerine hiç bir yakını bulunmayan Elazığ'a gelerek 2 günde sağlığına kavuştu Boyun ve kalp damarları tıkalı olduğu için memleketi İzmir'de...

6 hastane dolaştı, bin 300 kilometre uzakta şifayı buldu

İzmir'de 6 farklı hastaneye giden boyun ve kalp damarları tıkalı olan 66 yaşındaki hasta, tavsiye üzerine hiç bir yakını bulunmayan Elazığ'a gelerek 2 günde sağlığına kavuştu

ELAZIĞ - Boyun ve kalp damarları tıkalı olduğu için memleketi İzmir'de 6 farklı hastaneye giden ve sonuç alamayan 66 yaşındaki hasta, bin 300 kilometre yol kat edip geldiği Elazığ'da 2 günde sağlığına kavuştu.

İzmir'de ikamet eden 5 çocuk ile 14 torun sahibi Hüsnü Çiçek (66), 1 ay önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Özellikle son 10 gün içerisinde ciddi ağrıları olan Çiçek, gittiği ve tedavi aldığı hastanede iki taraflı şah damarları ile kalp damarlarının yüzde 70'lerde tıkalı olduğu tespit edildi. İzmir'de gittiği 6 farklı hastanede by pass tedavisi önerilen Çiçek'in anjiyo yoluyla da damarları açılamadı. Durumu ciddileşen Çiçek, bir akrabasının tavsiyesi üzerine Fırat Üniversitesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı ile iletişime geçti ve bin 300 kilometre yol kat ederek Elazığ'a geldi. Burada Prof. Dr. Dağlı tarafından anjiyografi yöntem ve stent işlemiyle tedavi edilerek tıkalı olan damarları açılan Çiçek, 2 günde sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"Güvenip geldiler ve mutlu sona ulaştık"

Hastanın sağlığı hakkındaki son gelişmeleri aktaran Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı, "Tercih edilen bir bölüm olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Dolayısıyla bu gelen hastalarımıza en iyi hizmeti vermeyi amaç edinmiş durumdayız. Hastamızın boyun ve kalp damarında açılamayacak kadar ciddi tıkanıklıkları vardı. Biz, bu tıkanıklıkları tek seansta dört stent takarak bütün damarlarını açıp vaskülarizasyon dediğimiz işlemi gerçekleştirdik. Hastamızı 1-2 gün içerisinde sağlığına kavuşturup bugün taburculuğunu planlıyoruz. Biz tedaviyi anjiyografi yöntemi ve stent işlemi ile yaptık. İşlem başarımız ve hacmimiz çok yüksek olduğundan dolayı bu yüksek riskli girişimleri haftada 20'ye yakın vakayı çok rahatlıkla yapabiliyorum. Sadece by pass yönteminin gündeme getirilmesini yanlış olduğunu değerlendirdik. Zaten hastamız da by pass seçeneğine soğuk bakıyordu. Dolayısıyla hastayı kendi kaderine terk edemezdik. Biz de riskleri, hasta ve hasta yakınlarına anlatarak kendilerinden internet üzerinden görüntülerini izledim ve riskleri anlatarak başarı oranını da söyledim. Onlar da sağ olsun güvenip geldiler ve mutlu sona ulaştık" dedi.

"Bin 300 kilometre yol kat ederek Elazığ'a geldik sağlığımıza kavuştuk"

Sağlığına kavuştuğu için mutluluğunu dile getiren Hüsnü Çiçek ise, "Kalp rahatsızlığım vardı. Son günlerde İzmir'de altı tane hastaneye gittim. Hatta beni anjiyoya aldılar ama damarları açamadılar. Hepsi de by pass yöntemini önerdi. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine Fırat Üniversitesi Hastanesine gelip doktorumuz Necati beyle görüştük. Ondan sonra da anjiyoya yaptı ve şimdi hiçbir sıkıntım yok. Elazığ'da hiçbir akrabam veya bağım yok. Bin 300 kilometre yol kat ederek Elazığ'a geldik. İki gün içinde sağlığımıza kavuştuk" diye konuştu.

6 hastane dolaştı, bin 300 kilometre uzakta şifayı buldu
6 hastane dolaştı, bin 300 kilometre uzakta şifayı buldu
6 hastane dolaştı, bin 300 kilometre uzakta şifayı buldu
6 hastane dolaştı, bin 300 kilometre uzakta şifayı buldu

Hastane, Elazığ, İzmir, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 6 hastane dolaştı, bin 300 kilometre uzakta şifayı buldu - Son Dakika


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