6 Hastaya Umut Olan İlyas'ın Katili 35 Gün Sonra Çelişkili İfadeden Yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın 'ın Efeler ilçesinde, evine bisikletiyle ekmek götürürken bir aracın çarpması sebebiyle ölen genç İlyas Uzuner'in(24) ölümüne neden olan sürücü 35 gün sonra ifadede tespit edilen çelişki sonucu yakalandı. Kazayı ihbar eden kişinin, İlyas'ın ölümüne neden olan arkadaşını korumak için olay yerine daha sonra gittiği ortaya çıktı. Aralık 2018 tarihinde meydana gelen kazada; Aydın- İzmir kara yolu Kızılcaköy mevki'inde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen araç, marketten aldığı ekmekleri evine götürmek için bisikletiyle yol kenarında seyreden İlyas Uzuner'e (24) çarpmıştı. Ağır yaralı olarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Uzuner ertesi gün hayatını kaybetti. Uzuner'in bağışlanan organları İzmir, Ankara ve Denizli 'de acil organ bekleyen 6 hastaya umut olmuştu.Olay yerinde bulunan araç parçaları ve İlyas Uzuner'in kullandığı bisikletin yeşil renginden yola çıkan jandarma ekipleri, güzergahtaki tüm güvenlik kamerası, mobese ve PTS görüntülerini incelemeye aldı. Belirlenen şüpheli bir araç tespit edilerek yakalandı ancak olay yerinde ele geçirilen parçalar araçtakilerle uyuşmadı.Bunun üzerine araştırmayı genişleyen olay yeri inceleme timinin 35 günlük çalışması sonucunda kazayı ihbar eden İ.B. ile yeniden görüşülme gereği hissedildi. İ.B'nin verdiği ifade ile içerisinde bulunduğu aracın PTS kayıtları ile ihbar saati arasında çelişki olduğu saptandı. Bu çelişkiden yola çıkan jandarma ekipleri, olay gecesi İ.B., B.E., M.N.T. ve O.K'nin beraber yemek yediklerini, ayrıldıklarında İ.B., B.E. ve M.N.T'nin Aydın yönüne, O.K'nin ise Germencik yönüne gittiklerini tespit etti.Tekrar ifadesine başvurulan İ.B.; O.K'nin kendisini arayarak bir bisikletliye çarptığını, alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetinin alınmış olmasından dolayı kendisinin 112'yi arayamadığını, olay yerinden ayrıldığını ve yaralıyı almaları için kendisinden 156 ve 112'yi aramasını istediğini ifade etti. İ.B'nin olay yerine gelmeden ihbar hatlarını araması ve daha sonra olay yerine gelmesi nedeniyle PTS kayıtlarıyla ihbar saati arasında çelişki olduğu ortaya çıktı.Çarptığı bisikletliyi olay yerinde bırakıp kaçan O.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay yerinde bulunan parçalar ile aracındaki izler karşılaştırılan O.K., suçunu itiraf etti. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen O.K., tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - AYDIN