6 Haziran 2021 Pazar Günü Yapılacak Olan Lgs (Liselere Geçiş Sistemi) Sınavı İçin Toplu Taşıma Planı - Son Dakika

6 Haziran 2021 Pazar günü saat 09. 30-12. 50 saatleri arasında yapılacak olan LGS (Liselere geçiş Sistemi) sınavına girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşamamaları için yolcu yoğunluğu ve araç doluluk oranları dikkate alınarak Muğla ili genelinde toplu taşıma araçlarımızın sınava yönelik sefer saati planlamaları yapılmıştır.

Bu kapsamda Muğla İl genelinde uygulanacak Belediyemiz toplu taşıma araçları ve belediyemiz denetimindeki Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTTA) sefer hareket saatlerinde düzenleme yapılmış olup, güncel sefer hareket saatlerine Belediyemiz www. mugla. bel. tr/hizmetler/otobus-sefer-saatleri web adresinden ulaşılabilmektedir.