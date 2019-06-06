Son Dakika Haberleri: 6 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi
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6 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

49 dakika önce

FENERBAHÇE10.30 Sarı lacivertli kulüpte bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek.

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FENERBAHÇE
10.30 Sarı lacivertli kulüpte bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek. 

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni yapılacak. 

UEFA ULUSLAR LİGİ
Yarı Final
21.45 Hollanda - İngiltere  

BASKETBOL
Tahincioğlu BSL
19.00 TOFAŞ - Fenerbahçe Beko (0-2)

VOLEYBOL
Milletler Ligi
14.05 Tayland - Türkiye


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:40 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Spor
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