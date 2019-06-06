6 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi
49 dakika önce
FENERBAHÇE10.30 Sarı lacivertli kulüpte bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:40 Kaynak: DHA
FENERBAHÇE
10.30 Sarı lacivertli kulüpte bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni yapılacak.
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