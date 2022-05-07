"6. Heritage İstanbul" 11 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika

Koruma, restorasyon, arkeoloji, müze ve teknoloji fuarı "6. Heritage İstanbul", Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 11-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.?

Fuar, etkinlik programı kapsamında üç gün boyunca konferans, söyleşi ve atölye gibi etkinliklerle konularında uzman birbirinden değerli isimleri kültürel miras meraklılarıyla buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği gibi sektörün önemli kamu paydaşları tarafından desteklenen fuar, 32'si yurt dışından olmak üzere 120'nin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak.

İtalya'nın ülke pavilyonuyla katılacağı Heritage İstanbul, Belçika, İsveç, Nijerya, Hollanda, Almanya, İspanya olmak üzere farklı ülkelerden katılımcılara da ev sahipliği yapacak.

75 konuşmacı

Heritage İstanbul Konferansı ve Miras Sohbetlerinde üç gün boyunca 26 oturumda 5 davetli konuşmacı ve toplamda 75 konuşmacı yer alacak.

Konferanslarda öne çıkan konuşmacılar arasında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, UNESCO Milli Komitesi, Doğal Miras Alanları Uzmanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Kültürel Miras Alanları Uzmanı, Restöratör Doç. Dr. Zeynep Aktüre, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Akademik Mimar MA Kurucu ve Yaratıcı Yönetici Boris Micka Ortaklarından Boris Micka, Atelier Brückner Kurucu Ortağı Shirin Frangoul-Brückner, İFLA Başkanı Barbara Lison, Tasarımcı, EAA Kurucu Ortak Emre Arolat, 360+Media Interactive Technologies Kurucu Ajans Başkanı, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney bulunuyor.