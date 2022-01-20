6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Batman'da haklarında toplam 28 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Ocak'ta arananlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında toplam 28 yıl 8 ay hapis cezası olan 6 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda, 20 gram metamfetamin, tüfek, 39 fişek, kumar oynatılmasında kullanılan 13 horoz ile horoz dövüşünde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda, yakalanan 6 hükümlü cezaevine teslim edildi, diğerlerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.