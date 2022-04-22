6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı - Son Dakika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile 1'i ithal, 5'i imal toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "SUT düzenlemesi ile 1'i ithal, 5'i imal olan toplam 6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. SUT düzenlemesi ile listeye ilave kararı verilen 6 ilacın; 1'i Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1'i aminoasit türevi ilaç, 1'i kanser ilacı, 1'i KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1'i santral etkili kas gevşetici, 1'i paranteral antiviral ilaçtan oluşuyor" denildi.