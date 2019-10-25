Son Dakika Haberleri: 6 ilçede prim borcu ödeme süresi uzatıldı
Son Dakika Güncel 6 ilçede prim borcu ödeme süresi uzatıldı

6 ilçede prim borcu ödeme süresi uzatıldı

1 saat önce

Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

6 ilçede prim borcu ödeme süresi uzatıldı, System.String[]

Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31 Ekim 2019 olan prim ödemelerini 2 Aralık 2019 tarihine uzattık. Biz, birlikte Türkiyeyiz."

Öte yandan, 6 ilçede yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihi de 2 Aralık olarak belirlendi.

Akçakale, Birecik, Aralık, prim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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Suriye sınırındaki 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı
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