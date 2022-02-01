Üye Girişi
6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi - Son Dakika

6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

01.02.2022 19:22
6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

İstanbul başta olmak üzere 6 ilde yapılan yasak av denetimlerinde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi.

İstanbul başta olmak üzere 6 ilde yapılan yasak av denetimlerinde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor. Ocak ayının son haftasında av korumada 750 avcı denetlenirken, 106 avcıya idari işlem yapıldı. Yasadışı avcılıkta 186 bin 710 TL idari para cezası, 14 bin 400 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 201 bin 110 TL ceza kesildi. Av koruma ve kollama faaliyetlerinin 7/24 esasına göre sürdürüleceğinin vurgusu yapıldı. - TEKİRDAĞ

6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi
6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi
6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

YORUMLAR
500

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türk Lirası, Tekirdağ, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
18:59 Türkiye'den gelen tepkilere cevap niteliğinde fotoğraf! Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yi kucağına alarak poz verdi
18:56 İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:29 Magazin gündemine oturan iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 19:42:36. #1.12#
SON DAKİKA: 6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement