6 ilde 12 suçtan aranan azılı hırsızı JASAT yakaladı - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli, Afyonkarahisar, Muğla ve Aydın'ın azılı hırsızı Denizli'de jandarma ekiplerine yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Denizli ve çevresinde hırsızlık olaylarına karışan 25 yaşındaki Mustafa Y., 6 ilde 12 farklı suçtan aranıyordu. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının dün gece saklanmak için Kocabaş Mahallesi'ne geldiğini tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, harekete geçti. Bölgede 'azılı hırsız' olarak bilinen zanlı, kovalamacanın ardından yakalandı.



Gözaltına alınan şahıs, bugün adliyeye sevk edilecek. - DENİZLİ