6 ilde 23 kişi hakkında gözaltı kararı
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MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütleri ile yabancı uyruklu şahısları yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğu ileri sürülen 1 uzman çavuşun da bulunduğu 23 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:48 Kaynak: DHA
MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY ve PKK
silahlı terör örgütleri ile yabancı uyruklu şahısları yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğu ileri sürülen 1 uzman çavuşun da bulunduğu 23 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan Muğla
merkezli aralarında İstanbul
, İzmir
, Kocaeli
, Tekirdağ
ve Mersin
illerinde FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütü üyeleri ile Suriye
, Irak
, Filistin
ve Afganistan
uyruklu şahısları kaçak yollardan yurtdışına kaçırmaya teşebbüs eden aralarında halen Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı
'nda görevli bir uzman çavuşunda bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" denildi.
- Muğla
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