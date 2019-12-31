6 ilde aranırken Sivas'ta yakayı ele verdiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 6 ilde aranırken Sivas'ta yakayı ele verdiler - Son Dakika

6 ilde aranırken Sivas'ta yakayı ele verdiler

6 saat önce

6 ilde kapı dilini düşürme yöntemi ile evleri soyan ve aranmakta olan 5 kişilik hırsızlık şebekesi, Sivas'ta polis tarafından suçüstü yakalandı.

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6 ilde kapı dilini düşürme yöntemi ile evleri soyan ve aranmakta olan 5 kişilik hırsızlık şebekesi, Sivas'ta polis tarafından suçüstü yakalandı.


Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu ve Zonguldak illerinde, kapı dilini düşürme yöntemi ile evlere girip evleri soyan 5 kişilik şebeke Sivas'ta yakayı ele verdi. Aralarında kadınların da bulunduğu şebeke üyeleri Sivas'ta girdikleri evde suçüstü yakalandı. Akraba oldukları tespit edilen M.G., Y.G. ile S.G., E.A. ve Y.A. isimli kadınlar polis tarafından alınan ifadelerinin ardından Sivas Adliyesi'ne gönderilerek hakim karşısına çıkartıldı. Kadın zanlı Y.A.'nın 9 ayrı hırsızlıktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.


Pişkin tavırlar


6 ilde onlarca evi soyan hırsızlık zanlıları adliyeye çıkartıldıkları sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere yönelik pişkin tavırları ile dikkat çekti. Zanlılar arasındaki bir kadın, "Ne çekiyorsunuz, devlet size hindi mi verecek" sözleri ile tepki gösterdi. - SİVAS

Karabük, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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