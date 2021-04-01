ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 20'si tutuklandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 20'si tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 6 ilde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 20'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa merkezli 6 ilde uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Viranşehir, Harran ve Eyyübiye ilçeleri ile Mardin, Adıyaman, Gaziantep, Mersin ile Uşak'ta belirlenen 38 adrese 31 Mart'ta şafak vakti düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram eroin, 173 gram esrar, 10 sentetik hap, 8 kök kenevir, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait 103 mermi ile 3 kesici alet ele geçirilmişti.

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