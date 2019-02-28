6 ilde eğitime kar engeli
1 saat önce
Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Elazığ, Ağrı ve Bitlis geneli ile Bingöl'ün Karlıova, Van'ın Bahçesaray ve Erzurum'un Horasan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Elazığ, Ağrı ve Bitlis geneli ile Bingöl'ün Karlıova, Van'ın Bahçesaray ve Erzurum'un Horasan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:35
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