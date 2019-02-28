Son Dakika Haberleri: 6 ilde eğitime kar engeli

6 ilde eğitime kar engeli

1 saat önce

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Elazığ, Ağrı ve Bitlis geneli ile Bingöl'ün Karlıova, Van'ın Bahçesaray ve Erzurum'un Horasan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

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Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Elazığ, Ağrı ve Bitlis geneli ile Bingöl'ün Karlıova, Van'ın Bahçesaray ve Erzurum'un Horasan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:35 

Van, Bingöl, Erzurum, Kar, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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