Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı terör örğütü TSK ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Kütahya merkezli Ankara , Manisa , Muş , Van ve Burdur illerini kapsayan 6 Haziran 2022 günü saat: 07.00'da yapılan eş zamanlı çalışmada üçü memur olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu - Son Dakika

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