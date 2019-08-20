6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
2 saat önce
MALATYA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:14 Kaynak: DHA
MALATYA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK
mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya merkezli İstanbul
, Ağrı
, Siirt
, Sivas
ve Çorum
'da operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı 11 adrese baskın yaptı. Operasyonlarda, aralarında muvazzaf subay, kapatılan askeri okul öğrencisi ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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