6 İlde Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı
1 saat önce
BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.
BOLU merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen ve 4 'ByLock' kullanıcısı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Edirne
, Hakkari
, Gaziantep
, İstanbul
ve Ankara
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 12'si, gözaltına alındı. Yakalama kararı olan 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:13 Kaynak: DHA
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