6 İlde Fetö Operasyonu: 16 Gözaltı Kararı
1 saat önce
İstanbul merkezli FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
merkezli FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çoğunluğu meslekten ihraç edilen polis memuru, örgütün devlet memuru yetiştirmek amacıyla kurduğu KPSS
çalışma evlerinde kalan, örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen ve mesajlaşma içerikleri çözümlenen 16 şahsın yakalanmasına yönelik 18.01.2019 günü ilimiz merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
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