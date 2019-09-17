6 ilde fetö operasyonu: 29 kişi hakkında yakalama kararı
2 saat önce
KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10'u kadın, 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:10 Kaynak: DHA
KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10'u kadın, 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Konya
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock kullandığı belirlenen, yine bu program üzerinden örgüt liderlerinden aldıkları talimatla Bank Asya
'ya para yatırdıkları tespit edilen 10'u kadın, 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, bugün sabah saatlerinde Konya, İstanbul
, İzmir
, Eskişehir
, Erzurum
ve Kahramanmaraş
'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği belirtildi.
40 yaşındaki Anna Nakaznykh isimli kadının aracına üst üste iki kere yıldırım düştü Son dakika: İzmir'de FETÖ soruşturması! 14 kişi hakkında yakalama kararı Editörün hatası, Fatih Portakal'a özür üstüne özür diletti Eşini öldürtüp 13 yıl maaşını çekip yedi, "Smile" tişörtü giyip gülümsedi