Son Dakika Haberleri: 6 ilde fetö operasyonu: 29 kişi hakkında yakalama kararı
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6 ilde fetö operasyonu: 29 kişi hakkında yakalama kararı

1 saat önce

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10'u kadın, 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

6 ilde fetö operasyonu: 29 kişi hakkında yakalama kararı, System.String[]

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10'u kadın, 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock kullandığı belirlenen, yine bu program üzerinden örgüt liderlerinden aldıkları talimatla Bank Asya'ya para yatırdıkları tespit edilen 10'u kadın, 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde Konya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Erzurum ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:50 Kaynak: DHA
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