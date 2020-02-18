6 ilde FETÖ operasyonu: 5 eski polise gözaltı - Son Dakika

NİĞDE merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 eski polis gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009'da polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavlarına ait soruların elde edilerek, FETÖ üyelerine verilmesine yönelik çalışma başlattı. Niğde merkezli Aydın, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Malatya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda; eski polisler A.Ş., H.B., İ.T., Ü.Ş. ve V.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin Niğde'de sorgusuna başlandı.