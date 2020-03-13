6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

KONYA merkezli 6 ilde törer görütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının mahrem imamı tarafından ankesörlü telefonla aranan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensupları yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt abisi ve mahrem imamı tarafından ankesörlü telefonla ardışık arama yönetimye aranan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 16 örgüt mensubunun arandığı tespit edildi. Bunun üzerine 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de bugün Konya merkezli 6 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.