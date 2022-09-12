6 ilde sahte belgeli dolandırıcılığa 11 gözaltı; şüphelilerden biri holding sahibi - Son Dakika
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6 ilde sahte belgeli dolandırıcılığa 11 gözaltı; şüphelilerden biri holding sahibi

12.09.2022 12:20
6 ilde sahte belgeli dolandırıcılığa 11 gözaltı; şüphelilerden biri holding sahibi

MUĞLA merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte belgelerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 11 şüpheli Datça ilçesinde adliyeye sevk edildi.

MUĞLA merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte belgelerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 11 şüpheli Datça ilçesinde adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli arasında holding sahibi B.K.'nin de bulunduğu öğrenildi.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektuplarıyla  kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devrederek dolandıran şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Datça, Menteşe, Bodrum ve Milas ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda B.K. (39), M.Y. (36), Ö.S. (30), M.Ç (31), N.T.( 37), F.C. (43), G.C. (41), O Y.(35), M.G. (33), M F. (43) ve Y.K. (34) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, 2 tabanca ile 52 mermi ele geçirildi. 6 ilde gözaltına alınan 11 şüpheli, Datça'da adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli arasında holding sahibi B.K.'nin da bulunduğu öğrenildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Banka, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 ilde sahte belgeli dolandırıcılığa 11 gözaltı; şüphelilerden biri holding sahibi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 ilde sahte belgeli dolandırıcılığa 11 gözaltı; şüphelilerden biri holding sahibi - Son Dakika
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