6 ilde sahte belgeli dolandırıcılıkta 50 milyon dolarlık vurgun - Son Dakika
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6 ilde sahte belgeli dolandırıcılıkta 50 milyon dolarlık vurgun

13.09.2022 12:56
6 ilde sahte belgeli dolandırıcılıkta 50 milyon dolarlık vurgun

MUĞLA merkezli 6 ilde, sahte belgelerle dolandırıcılıkla ilgili olarak gözaltına alınan 11 kişiden 10'u, Datça ilçesinde sevk edildikleri adliyede dün tutuklandı.

MUĞLA merkezli 6 ilde, sahte belgelerle dolandırıcılıkla ilgili olarak gözaltına alınan 11 kişiden 10'u, Datça ilçesinde sevk edildikleri adliyede dün tutuklandı. Dolandırıcılık boyutunun 50 milyon doları bulduğu belirtildi.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektuplarıyla kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devrederek dolandıran şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 9 Eylül'de Datça, Menteşe, Bodrum ve Milas ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda holding sahibi Belma Kuvancı (39) ile M.Y. (36), Ö.S. (30), M.Ç (31), N.T.( 37), F.C. (43), G.C. (41), O Y.(35), M.G. (33), M F. (43) ve Y.K. (34) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, 2 tabanca ile 52 mermi ele geçirildi. 6 ilde gözaltına alınan 11 şüpheli, Datça'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarından holding sahibi Belma Kuvancı'nın da bulunduğu 10'u tutuklandı, M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürerken, dolandırıcılık şebekesinin hedeflerine aldıkları kişilerin gayrimenkullerine değerlerinin çok üzerinde tekliflerde bulunup, kaparolar ödeyerek, kalan miktarları ise, 'yurt dışından para gelince ödeme yapacağız' diyerek kandırarak dolandırdıkları belirlendi. Şebekenin bu yolla yaklaşık 50 milyon dolarlık vurgun yaptığı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Banka, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 ilde sahte belgeli dolandırıcılıkta 50 milyon dolarlık vurgun - Son Dakika

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