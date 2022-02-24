6 ilde "Şiddet Mağduru Destek Merkezi" açıldı - Son Dakika

"Türkiye'de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Faz II (ILAP)" kapsamında Antalya, Balıkesir, Denizli, Mardin, Rize ve Samsun'da kurulan Şiddet Mağduru Destek Merkezleri törenle açıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve İsveç Büyükelçiliğinin koordinesinde kurulan merkezlerin açılış töreni bir otelde gerçekleştirildi. Törene Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan, TBB Başkanı Erinç Sağkan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, UNDP temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Gürkan, kadına yönelik şiddetin, tüm dünyada çözülmesi gereken sorunların başında geldiğini ifade etti. Şiddetin, toplumun sadece bir kesimini değil, aile ve çocuklar başta olmak üzere toplumdaki herkesi etkilediğini kaydeden Gürkan, bunun sosyal dokuyu da ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, "Amasız ve fakatsız şiddete karşı sıfır tolerans" sözlerini anımsatan Gürkan, bu yaklaşımla şiddetle mücadelenin devam ettiğini ve bütüncül bir yaklaşım ortaya konulduğunu kaydederek, "Birlikte ve beraber önemli adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz." dedi.

Açılışı yapılan merkezlerin bir benzerinin daha önce 161 adliye bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri adıyla kurulduğunu belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Burada şiddet mağduru, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, göçmenler başta olmak üzere kırılgan olarak addettiğimiz şiddet mağdurlarına adli süreçler hakkında bilgilendirme hizmeti sunuyoruz. Onlara psikososyal destek ünitelerimizde destek veriyoruz. Türkiye'de adliyelerde 800 civarında olan uzman psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı sayımızı bir yılda 1400'e çıkarmak üzereyiz bu ay. Şu an 1200 uzmanla hizmet sunuyoruz."

Şiddete karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yapıldığına işaret eden Gürkan, görüşme odalarında da mağdur ile failin yüz yüze getirilmeden, mağdurların ifadesinin alınabildiğini bildirdi.

Şiddetin önlenmesine yönelik daha önce yapılan yasal düzenlemelerden bahseden Gürkan, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, tedbir hakimleri ve mahkemelerinin faaliyete geçirilmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Elektronik kelepçe uygulamasının da şiddetin engellenmesi konusunda kullanıldığını belirten Gürkan, "Herhangi bir ilde, ilçede şiddet mağduru bir kadını artık e-kelepçeyle de koruyabiliyoruz. Elektronik kelepçeyle şu an 500'den fazla kişinin takip edildiğini, denetim altında tutulduğunu söylemek isterim." diye konuştu.

Gürkan, tedbir kararlarının desteklenmesinin önemine de dikkati çekerek, şiddet eğilimli kişilerin öfke kontrol programlarıyla destekleneceğini, bunun cezaevlerinde uygulanmaya başlandığını dile getirdi.

Gürkan ayrıca, adli yardım formunun da güncellenerek e-Devlet üzerinden erişime açıldığını sözlerine ekledi.

"Şiddet kültürü adaletsizlik ve eşitsizlik duygularından besleniyor"

TBB Başkanı Sağkan da merkezlerin açılmasıyla, ulaşılabilen mağdurlara destek sunma imkanı buldukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Şiddetle mücadelenin, bu konuda tutarlı bir kültürün oluşmasıyla mümkün olacağını söyleyen Sağkan, "Şiddet kültürü bir taraftan iktidar ve güç gösterisinden olduğu kadar bir taraftan da adaletsizlik ve eşitsizlik duygularından besleniyor." ifadelerini kullandı.

Açılan merkezlerin Ankara Barosu bünyesindeki Gelincik Merkezleri örnek alınarak oluşturulduğunu anlatan Sağkan, bu merkezlerde şiddet mağdurlarının şiddet sarmalından kurtulmaları için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Sağkan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda panzehrin İstanbul Sözleşmesi olduğunu savundu.

Konuşmaların ardından Antalya, Balıkesir, Denizli, Mardin, Rize ve Samsun'da kurulan Şiddet Mağduru Destek Merkezleri'ne bağlanılarak açılış kurdelesi kesildi.