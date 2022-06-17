Uyuşturucu çetelerine yönelik "Süpürme Operasyonu": 66 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Uyuşturucu çetelerine yönelik "Süpürme Operasyonu": 66 şüpheli adliyeye sevk edildi

17.06.2022 13:30

Uyuşturucu çetelerine yönelik "Süpürme Operasyonu": 66 şüpheli adliyeye sevk edildi Ankara merkezli 6 ilde yaz mevsimi öncesinde uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen "Süpürme Operasyonu"nda 66 şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu çetelerine yönelik "Süpürme Operasyonu": 66 şüpheli adliyeye sevk edildi

ANKARA - Ankara merkezli 6 ilde yaz mevsimi öncesinde uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen "Süpürme Operasyonu"nda 66 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, ateşli silah, ve uyuşturucu geliri olduğu tespit edilen para ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu çetesine yönelik Ankara merkezli, İstanbul, Çorum, Kastamonu, Şanlıurfa ve Bursa illerinde operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 75 şüphelinin adresi tespit edildi.

"Süpürme Operasyonu" adı verilen ve 400 personelin katılımı ile gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda aranan şahıslardan 66'sı gözaltına alınırken tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 372 adet sentetik ecza, 5 bin 387 gram eroin, 270,56 gram metamfetamin, 50,29 gram esrar, 9,8 gram bonzai, 3 adet hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 7 adet cam aparat, 4 adet tabanca, 51 adet tabanca fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 17 adet kurusıkı fişek, 1 adet pompalı tüfek, 52 adet kartuş, uyuşturucu geliri olduğu değerlendirilen 70 bin 410 TL'ye el konuldu. Ele geçirilen malzemeler Narkotik Şube Müdürlüğü içerisinde basına sergilendi.

Gözaltına alınan 66 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 9 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gömdükleri uyuşturucu maddeyi selde kaybettiklerini düşündüler

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, zehir tacirlerinin toprak altına gömdüğü 3 bin 800 gram eroine ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerinde uyuşturucu eroin maddesini toprak altına gömdüklerini fakat Ankara'da son bir haftadır yaşanan sel nedeni ile kaybettiklerini belirttikleri öğrenildi.

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Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Süpürme' operasyonunda 66 şüpheli adliyeye sevk edildi Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Süpürme' operasyonunda 66 şüpheli adliyeye sevk edildi Evlerini uyuşturucu laboratuvarına çeviren çift adliyeye sevk edildi Evlerini uyuşturucu laboratuvarına çeviren çift adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu çetelerine yönelik 'Süpürme Operasyonu': 66 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu çetelerine yönelik "Süpürme Operasyonu": 66 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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