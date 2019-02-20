6 İlde Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 41 Gözaltı
1 saat önce
İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul
merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 57 kişiden 41'i yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul başta olmak üzere bu sabah 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 57 şüpheliden 41'i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çeşitli marka ve çapta 14 tabanca, 12 av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 10 şarjör ve 650 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Polis
, adreslerde bulunamayan firari 16 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:36 Kaynak: İHA
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