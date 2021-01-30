Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, 8 turizm merkezinin "Turizm Merkezi" statüsü iptal edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre "Turizm Merkezi" statüsü iptal edilen yerler şöyle:
Bolu Karacasu Termal Turizm Merkezi
Giresun Aksu Turizm Merkezi
Isparta Merkez Gülpark Turizm Merkezi
Manisa-Demirci-Hisar Termal Turizm Merkezi
Manisa-Kula-Emir Termal Turizm Merkezi
Ordu-Fatsa-Çerkezler Turizm Merkezi
Trabzon Araklı Pazarcık Yaylası Turizm Merkezi
Trabzon Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası Turizm Merkezi
Son Dakika › Turizm › 6 ildeki 8 turizm merkezinin 'Turizm Merkezi' statüsü iptal edildi - Son Dakika