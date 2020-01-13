6 ildeki akaryakıt hırsızlığı operasyonu şüphelileri adliyede - Son Dakika
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6 ildeki akaryakıt hırsızlığı operasyonu şüphelileri adliyede

6 saat önce

6 ildeki akaryakıt hırsızlığı operasyonu şüphelileri adliyedeANTALYA merkezli 6 ilde, farklı günlerde 11 akaryakıt hırsızlığına karıştığı belirlenen 3 kişi, jandarma operasyonu sonucu gözaltına alındı.

6 ildeki akaryakıt hırsızlığı operasyonu şüphelileri adliyede

ANTALYA merkezli 6 ilde, farklı günlerde 11 akaryakıt hırsızlığına karıştığı belirlenen 3 kişi, jandarma operasyonu sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlıkta kullandığı araçlar ve malzemelerin yanı sıra çaldıkları bir miktar akaryakıt da ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası 3 kişi, Antalya'da adliyeye sevk edildi.

Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezli Ankara, Bilecik, Samsun, Denizli ve Ordu'da farklı günlerde yol yapım şantiyelerinden akaryakıt hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliği belirlendi. Otomobil ve minibüs kullanarak, hırsızlık yaptığı belirlenen S.Ş., A.Ç. ile O.C.K., 12 Aralık'ta teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin, hırsızlık yapacakları bölgeler için keşif gerçekleştirdiği, havanın kararmasıyla yol yapım şantiyesinde kullanılan iş makinelerinin yakıt depo kapaklarını kırarak, özel aparatlarla bidonlara yakıt çektiği daha sonra bunları minibüse yükleyip, olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelilerin suçüstü yakalanması için harekete geçildi. Antalya Jandarma Komutanlığı, Korkuteli ve İbradı ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerin ortaklaşa çalışması sonucu S.Ş., A.Ç. ve O.C.K., Elmalı- Korkuteli yolunda araçla seyir halindeyken durdurularak, yakalandı. Şüphelilerin hırsızlıkta kullandığı 2 aracın yanı sıra bunlara yüklenmiş 30 litrelik 35 plastik boş bidon, 30 litrelik olan motorin dolu 2 bidon, yakıt çekmekte kullanılan 2 plastik hortum ele geçirildi. Şüphelilerin üst aramasında ise hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 720 lira bulundu.

Şüphelilerin Antalya, Ankara, Samsun, Ordu, Bilecik ve Denizli'de 11 akaryakıt hırsızlığına karıştığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DURUMU

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Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

HABER: Özgür ÖZTÜRK- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

6 ildeki akaryakıt hırsızlığı operasyonu şüphelileri adliyede

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:25 Kaynak: DHA
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