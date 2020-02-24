6 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

KIRIKKALE merkezli 6 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısından 1'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine FETÖ mensubu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 3 gün önce Kırıkkale, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.