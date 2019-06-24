Son Dakika Haberleri: 6 ildeki PKK operasyonunda 10 tutuklama
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6 ildeki PKK operasyonunda 10 tutuklama

1 saat önce

SİİRT merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

6 ildeki PKK operasyonunda 10 tutuklama, System.String[]
SİİRT merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 Haziran'da, Siirt merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 kişiden 11'i, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
PKK, Siirt, Güncel
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