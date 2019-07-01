Son Dakika Haberleri: 6 ildeki uyuşturucu operasyonuna 40 tutuklama
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6 ildeki uyuşturucu operasyonuna 40 tutuklama

1 saat önce

GAZİANTEP merkezli, 6 ilde 400 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

6 ildeki uyuşturucu operasyonuna 40 tutuklama, System.String[]


GAZİANTEP merkezli, 6 ilde 400 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, şebeke halinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlattı. 7 ay boyunca polis tarafından fiziki ve teknik olarak takibe alınan şebeke üyelerinin Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Hakkari'de faaliyette bulunduğu belirlendi. Çalışmasını tamamlayan polis ekipleri, cuma günü 6 ilde 400 polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Drone kullanılan ve özel harekatçıların da aralarında olduğu polislerin baskınında arama yapılan adreslerde; 6,5 kilo eroin, 3 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar 15 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca ile 1 çalıntı otomobil ele geçirilirken, 53 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla salıverilirken, 40 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:30 Kaynak: DHA
Gaziantep, Polis, Güncel
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