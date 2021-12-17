Üye Girişi
6 ildeki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika

6 ildeki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

17.12.2021 10:33
6 ildeki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

TOKAT merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı.

TOKAT merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat, Afyonkarahisar, İzmir, Kocaeli, Konya ve Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 6 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 282 kilo 200 gram esrar, 726 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, Tokat'a getirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.


6 ildeki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
6 ildeki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
6 ildeki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 ildeki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:33 Ünlü boksörün maç öncesi aldığı karar gündem oldu! Kız arkadaşıyla birlikte olmayacak
10:23 Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik
10:19 Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak
10:16 Sıra memur zammında! "Ek zam ve refah payı uygulaması derhal hayata geçirilmeli!"
10:15 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı
10:13 Kuzey Kore'de 11 gün boyunca yas var! Alışveriş yapmak ve gülmek yasak
10:10 A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor
10:03 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı
09:54 Son Dakika: Meteoroloji İstanbul için kar uyarısı yaptı!
09:53 Meğer o da asgari ücretliymiş! Doğu Perinçek canlı yayında açıkladı
Yok artık dedirten hırsızlık! Namazına uyanan cami imamı hayatını şokunu yaşadı Yok artık dedirten hırsızlık! Namazına uyanan cami imamı hayatını şokunu yaşadı         
10:36
Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü! Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü!         
10:25
Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak         
10:20
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında "Herkül"ün baş kısmı olmayan mermer heykeline ulaşıldı Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında "Herkül"ün baş kısmı olmayan mermer heykeline ulaşıldı         
09:37
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 10:41:25. #1.13#
SON DAKİKA: 6 ildeki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement