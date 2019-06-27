6 ilin tarım ve orman müdürü görevden alındı
17 dakika önce
Aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 6 ilin tarım ve orman müdürü görevden alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Aralarında Eskişehir
'in de bulunduğu 6 ilin tarım ve orman müdürü görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama ve görevden alma kararları kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan Bilecik
İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız
, Düzce
İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu
, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt
, Kırklareli
İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ortan, Kütahya
İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş
, Uşak
İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kahraman görevlerinden alındı. - ESKİŞEHİR
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