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6'INCI KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN GENÇ KADIN, AĞIR YARALANDI - Son Dakika

6'INCI KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN GENÇ KADIN, AĞIR YARALANDI

11.02.2022 10:35

DİYARBAKIR'da oturduğu 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen Y.B. (23) adlı kadın ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da oturduğu 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen Y.B. (23) adlı kadın ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir binanın 6'ncı katında ailesiyle birlikte yaşayan Y.B., balkona çıktı. Bir süre sonra Y.B.?nin çığlık attığı duyuldu. Dışarı çıkan aile, Y.B.?yi sokakta kanlar içinde gördü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.B. gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Y.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

6'INCI KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN GENÇ KADIN, AĞIR YARALANDI
6'INCI KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN GENÇ KADIN, AĞIR YARALANDI
6'INCI KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN GENÇ KADIN, AĞIR YARALANDI

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6'INCI KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN GENÇ KADIN, AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'INCI KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN GENÇ KADIN, AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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