6'ıncı Kattan Düşen 1,5 Yaşındaki Bebek Yaşam Mücadelesi Veriyor

6'ıncı kattan düşen 1,5 yaşındaki bebek yaşam mücadelesi veriyor Kağıthane'de bir bebek 6'ıncı kattan düştüİSTANBUL - Kağıthane'de bir anlık dikkatsizlik sonucu 1,5 yaşındaki bir bebek 6'ıncı kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

6'ıncı kattan düşen 1,5 yaşındaki bebek yaşam mücadelesi veriyor

Kağıthane'de bir bebek 6'ıncı kattan düştü



İSTANBUL - Kağıthane'de bir anlık dikkatsizlik sonucu 1,5 yaşındaki bir bebek 6'ıncı kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Bebeğin annesi üzüntüden güçlükle ayakta dururken, küçük bebek yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Kağıthane, Hamidiye Mahallesi'nde 1,5 yaşındaki Zümra Derebaşı isimli bebek, 6'ıncı kattan düşerek ağır şekilde yaralandı. Annesiyle birlikte dedesi Fazlı Derebaşı'nın evine gelen Zümra bebek, bir anlık dikkatsizlik sonucunda evin penceresinden düştü. Kızının düştüğünü fark eden annesi ise kanlar içerisinde yerde yatan bebeğinin yanına koştu. Bebeğin ailesi ambulansın gelmesini beklemeden ağır yaralı bebeği hastaneye götürürken, annesinin üzüntüden ayakta zor durduğu görüldü. 1,5 yaşındaki bebek ise kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.



"Şu anda yoğun bakımda ağır bir durumu var"

Mahallede muhtar adayı olan Hüseyin Yamaç, olayı anlatırken, "Komşumuz aynı zamanda da tanıdığımız bir aile, çocuk düşmüş. Gerçekten elim ve üzücü bir olay. Kan lekeleri falan var. Yakınlarını aradık, şu anda yoğun bakımda ağır bir durumu var" dedi.



"Çok kan vardı suratında"

Aynı yerde oturan bina sakini ise çığlık seslerine koştuklarını belirtirken, "Binanın arkasındaydık. Bağırma sesleri duyduk. Buraya gelince de arkadaşı gördüm elini tutuyordu. Çocuk geldi ağzı kan içindeydi. Çok kan vardı suratında. Burnu falan kanıyordu" şeklinde konuştu.

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