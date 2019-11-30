Son Dakika Haberleri: 6'ıncı kattan düşen Rus uyruklu kadın hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa 6'ıncı kattan düşen Rus uyruklu kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

6'ıncı kattan düşen Rus uyruklu kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'da bulunduğu binanın 6'ncı katından düşen rus uyruklu katın hayatını kaybetti.

6'ıncı kattan düşen Rus uyruklu kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'da bulunduğu binanın 6'ncı katından düşen rus uyruklu katın hayatını kaybetti. Polis,35 yaşındaki kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.


Edinilen bilgilere göre, olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Bodrum'da bir otelde çalışan Rus uyruklu Nadezhda Zemlianian (35) henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu binanın 6'ncı katından aşağı düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, betona düşen Rus kadının yaşamımı yitirdiğini belirledi.


Zemlianian'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek. Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Zemlianian'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
Türkiye kışa hazırlanırken, Antalya yazı yaşıyor Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 20:02:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6'ıncı kattan düşen Rus uyruklu kadın hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]